Патриарх Кирилл провел службу в День памяти праведного Иоанна Кронштадтского

Патриарх Кирилл провел службу в День памяти Иоанна Кронштадтского в Петербурге

В Санкт-Петербурге в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского состоялась торжественная служба, проведенная патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Двенадцати апостолов Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке. Об этом сообщает официальный портал Русской Православной Церкви.

В дар храму предстоятель РПЦ передал старинную икону Рождества Пресвятой Богородицы, а всем насельницам монастыря — иконки благоверного князя Александра Невского с патриаршим благословением.

Патриарх Кирилл принял участие и в церемонии закладки первого камня в основание нового храма святого праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанновском ставропигиальном женском монастыре. На мероприятии также присутствовал бизнесмен Год Нисанов, он выступил в качестве мецената данного проекта.

Уточняется, что новый храм станет частью архитектурного ансамбля обители, которую основал Иоанн Кронштадтский в начале XX века. Проект предусматривает создание культового сооружения в неовизантийском стиле с крупным центральным куполом, массивными внутренними объемами, арочными окнами и декоративной кирпичной кладкой.

Кроме того, несколько месяцев назад предприниматель Нисанов передал городу проект приспособления объекта культурного наследия к современному использованию — здания пробирной палаты.

Ранее патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде.