Стало известно о влиянии землетрясения на Филиппинах на подводную флору и фауну

Сильное землетрясение на Филиппинах привело к подъему морского дна на два метра

Землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело к поднятию морского дна на два метра и расширению береговой линии на 200 метров в одном из районов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отделение министерства окружающей среды и природных ресурсов в регионе Сокксксархен.

В публикации отмечается, что из-за расширения береговой линии на побережье муниципалитета Глан в провинции Сарангани обнажились широкие участки коралловых рифов и пластов морских водорослей.

Отмечается, что ситуация негативно сказалась на подводной флоре и фауне.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник, 8 июня, к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров.

В результате землетрясения в Хенераль-Сантосе обрушился ряд зданий. После подземных толчков Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение об угрозе цунами.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.