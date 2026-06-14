Россиянам объяснили, почему нельзя хранить лекарства в ванной и на кухне

Химик Панов: хранение лекарств в ванной и на кухне может снизить их эффект

Условия хранения лекарств напрямую связаны с их эффективностью и безопасностью. Иначе меняется химический состав действующих компонентов, что снижает терапевтический эффект и может сопровождаться образованием продуктов распада, способных повлиять на действие препарата, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов.

Место хранения должно быть недоступным для детей и домашних животных, чтобы исключить случайное употребление лекарств. Для большинства препаратов требуется сухое, прохладное и защищенное от света место. Повышенная температура и влажность ускоряют химические процессы, а свет может разрушать активные вещества.

«Например, некоторые витамины и антибактериальные препараты чувствительны к ультрафиолетовому излучению и теряют свои терапевтические свойства при его воздействии», — объяснил он.

Отдельные лекарственные средства требуют хранения в холодильнике, так как содержат компоненты, чувствительные к температуре, в том числе белковые вещества. Выход за пределы рекомендованного диапазона приводит к изменению их свойств, из-за чего препарат может давать менее выраженный лечебный результат. Однако чрезмерное охлаждение также нежелательно: температура ниже допустимого уровня или замораживание изменяет структуру действующих веществ и влияет на их терапевтическую эффективность.

«Ванная комната не подходит для хранения лекарств из-за повышенной влажности. Во время водных процедур воздух насыщается водяным паром, который оседает на поверхностях. В таких условиях твердые лекарственные формы могут деформироваться, а чувствительные компоненты — утрачивать активность. Влага воздействует на оболочку таблеток, которая предназначена для защиты действующего вещества от внешней среды и его сохранности до момента попадания в организм. При повышенной влажности покрытие начинает постепенно разрушаться, таблетки набухают и запускаются процессы деструкции. Даже при закрытой аптечке влага постепенно воздействует на содержимое и может изменять свойства препаратов», — заявил химик.

Хранение на кухне также не обеспечивает стабильных условий. Во время работы плиты и духовки температура воздуха повышается, особенно вблизи источников тепла.

«Лекарства, находящиеся в шкафах или ящиках, регулярно нагреваются, а затем остывают. Такие колебания температуры изменяют свойства компонентов и могут снижать выраженность лечебного эффекта. Дополнительное влияние оказывают пар и испарения, возникающие при нагревании воды и приготовлении пищи», — предупредил он.

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