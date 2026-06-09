Захарова высказалась о задержании лжесупруги посла России в Таиланде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала в своем Telegram-канале сохранять бдительность после задержания россиянки, притворявшейся супругой посла в Таиланде.

«Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!» — написала дипломат.

О задержании россиянки несколькими часами ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, женщина предлагала помощь с оформлением документов, представляясь женой российского посла. В частности, она обещала оформить визу «Таиланд Элит», водительские права, загранпаспорта России и гражданство Румынии, следует из материала.

Журналисты отметили, что после передачи денег россияне сталкивались с месяцами ожиданий. При этом, по данным Baza, после требований вернуть деньги два человека оказались в тайской тюрьме, поскольку задержанная якобы написала на них заявления с обвинениями в воровстве.

Ранее пропавшая в Таиланде россиянка попала в больницу.