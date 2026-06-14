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Общество

Незнакомка жестоко избила мать на глазах ее малолетних детей в Новороссийске

В Новороссийске незнакомка жестоко избила мать на глазах ее детей
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске конфликт на детской площадке закончился избиением. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

Инцидент произошел 11 июня на улице Южной, когда мать с детьми находилась на детской площадке. Женщина сделала замечание десятилетней девочке, которая обзывала малолетних. После этого подбежала мать школьницы и закатила скандал.

После этого агрессорша начала избивать женщину и таскать ее за волосы — все это происходило на глазах у детей пострадавшей. Муж нападавшей спокойно стоял рядом и наблюдал за происходящим, пока очевидцы кричали, чтобы он оттащил супругу.

Пострадавшая не могла защищаться, так как недавно перенесла операцию на животе. Врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Двое четырехлетних детей, которые стали свидетелями избиения, находятся в психологическом шоке. Подано заявление в полицию.

Ранее мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре.

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