Юрист дала совет, что делать, если угрожают выселением из единственного жилья

Кредиторы не могут забрать единственное жилье в счет долгов, исключение из этого правила — ипотека. Об этом «Газете.Ru» рассказала судебный юрист, руководитель, компания «Уровень 85» Любава Трофимова, отметив, что при ипотечных долгах необходимо как можно быстрее обратиться в банк и оформить кредитные каникулы или запросить реструктуризацию.

«Первое, что нужно сделать, — понять, на каком основании вы проживаете в этом жилье. От этого зависит дальнейшая защита. Если жилье находится в собственности, действует важное правило: единственное пригодное для проживания жилье в большинстве случаев защищено от взыскания по долгам. То есть за обычные долги по кредитам, распискам, коммунальным платежам забрать такую квартиру обычно нельзя. Но есть исключение: ипотека. Если квартира куплена в ипотеку и находится в залоге у банка, ее могут обратить ко взысканию, даже если другого жилья нет. Поэтому при ипотечных долгах нельзя ждать, пока ситуация «сама рассосется». Нужно сразу обращаться в банк, просить реструктуризацию, кредитные каникулы, фиксировать все обращения письменно», — сказала она.

Трофимова уточнила, что долг за коммунальные услуги также не может стать поводом для выселения семьи, однако если речь идет о муниципальном жилье по договору социального найма, длительная неоплата без уважительных причин действительно может стать основанием для обращения в суд.

Эксперт подчеркнула, что при угрозе потере жилья важно не подписывать документы в спешке и собирать доказательства, которые доказывают ваше право на проживание. Кроме того, необходимо требовать официальные постановления, решения суда или исполнительные листы, подтверждающие устные угрозы.

«Очень часто людей пугают, а потом предлагают «просто подписать бумагу»: соглашение о выезде, отказ от прав, признание долга, согласие сняться с регистрации. Подписав такой документ, человек может сильно осложнить свое положение. Если вам дают что-то на подпись, спокойно скажите: «Я возьму документ для ознакомления». Сфотографируйте его, покажите юристу, изучите последствия. Третий шаг — собрать документы. Нужны все бумаги, которые подтверждают ваше право жить в помещении: выписка из ЕГРН, договор купли-продажи, дарения или приватизации, договор социального найма, ордер, договор ипотеки, справка о регистрации, квитанции об оплате коммунальных услуг, переписка с банком, управляющей компанией или собственником. Если есть дети, пожилые люди, инвалиды, документы об этом тоже важны. В суде значение имеет не только право собственности, но и конкретные обстоятельства семьи», — заявила она.

Трофимова добавила, что при конфликтах с родственниками большую роль играют обстоятельства заселения, наличие несовершеннолетних детей и договоренности, поэтому даже при отсутствии прав на собственность за проживание в квартире можно побороться.

«Если уже пришла повестка в суд, игнорировать ее нельзя. В суд нужно подать письменный отзыв, приложить доказательства, при необходимости попросить рассрочку, отсрочку, привлечь органы опеки, если затронуты интересы детей. Даже если ситуация сложная, суд учитывает порядок выселения, законность требований и права проживающих. Важно сохранять спокойствие и не уходить из жилья добровольно только из-за давления. Если человек сам выехал, отдал ключи, снялся с регистрации, потом восстановить положение бывает намного сложнее. Это не значит, что нужно конфликтовать или нарушать закон. Это значит, что каждое действие должно быть обдуманным», — пояснила она.

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