Синоптики предупредили о продлении желтого уровня опасности в Москве

Гидрометцентр: желтый уровень опасности в Москве из-за грозы сохранится весь день

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы сохранится до вечера воскресенья. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Синоптики предупреждают, что в столице и по области ожидается грозы и дожди, усиление порывов ветра до 15-17 м/с.

Накануне период жары в Москве сменили ливни, местами в Московском регионе выпал град. Осадки вызвали подтопления: так, машинам пришлось «плыть» по Ленинградскому и Кутузовскому проспектам, затопило и Новый Арбат. Некоторые горожане оказались в автобусах, где по проходам лились потоки воды, а другие не испугались и стали купаться прямо на затопленных улицах.

По прогнозам, сложная ситуация в регионе сохранится до 19 июня, при этом температура воздуха в течение недели не превысит 23°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал «незабудковый» июнь на большей части Русской равнины — когда температура с трудом будет достигать нормы.

Ранее жара в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад.