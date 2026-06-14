Подросток не выжил, нырнув с катамарана в Воронежской области

В Воронежской области подросток нырнул с катамарана и не выжил

В Воронежской области 17-летний подросток не выжил, нырнув в озеро с катамарана. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 июня на озере в городе Лиски. Компания взяла в прокат катамаран, отплыла от берега и начала прыгать с него. В какой-то момент подросток нырнул и ушел под воду. Другие отдыхающие смогли вытащить его, на место прибыли медики, однако реанимировать юношу не удалось. Он не выжил.

Предварительно, предприниматель, предоставившая компании катамаран, не имела права на данный вид деятельности. Кроме того, подростков не снабдили спасательными жилетами. Женщину задержали, следствие будет ходатайствовать об ее аресте.

Правоохранители осмотрели место происшествия, идет допрос свидетелей. Также стражи порядка изъяли записи с камер. Назначены необходимые экспертизы.

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