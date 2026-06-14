В Швейцарии СМИ провели предварительный опрос по лимиту населения

Швейцарские избиратели отклонили предложение об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозу общественной телерадиокомпании SRF, который приводит агентство, ожидаемый результат — 55% голосов против, 45% — за. Инициативу продвигала Швейцарская народная партия, которая настаивала на том, что стремительный рост населения ведет к перенаселению и нехватке ресурсов. Ее поддерживали антииммиграционные группы, критиковавшие высокую арендную плату, переполненный транспорт и избыточную застройку.

Как пишет портал, в последние месяцы опросы фиксировали лидерство сторонников ограничений, однако в итоге большинство избирателей проголосовало против.

О проведении референдума стало известно в феврале. Как писала газета The New York Times, инициатива предлагала ограничить численность населения до 10 млн человек к 2050 году за счет ужесточения иммиграционных правил, пересмотра соглашения с Евросоюзом о свободном передвижении и введения дополнительных барьеров для получения вида на жительство. Депутат Швейцарской народной партии Томас Маттер заявлял, что граждане устали от перегруженной инфраструктуры, роста цен на жилье и размывания национальной идентичности. В 2024 году население Швейцарии превысило 9 млн человек и продолжало расти, в том числе за счет трудовых мигрантов.

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