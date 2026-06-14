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Общество

В Швейцарии СМИ провели предварительный опрос по лимиту населения

Bloomberg: 55% граждан Швейцарии не поддержали идею ограничения населения страны
Global Look Press

Швейцарские избиратели отклонили предложение об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозу общественной телерадиокомпании SRF, который приводит агентство, ожидаемый результат — 55% голосов против, 45% — за. Инициативу продвигала Швейцарская народная партия, которая настаивала на том, что стремительный рост населения ведет к перенаселению и нехватке ресурсов. Ее поддерживали антииммиграционные группы, критиковавшие высокую арендную плату, переполненный транспорт и избыточную застройку.

Как пишет портал, в последние месяцы опросы фиксировали лидерство сторонников ограничений, однако в итоге большинство избирателей проголосовало против.

О проведении референдума стало известно в феврале. Как писала газета The New York Times, инициатива предлагала ограничить численность населения до 10 млн человек к 2050 году за счет ужесточения иммиграционных правил, пересмотра соглашения с Евросоюзом о свободном передвижении и введения дополнительных барьеров для получения вида на жительство. Депутат Швейцарской народной партии Томас Маттер заявлял, что граждане устали от перегруженной инфраструктуры, роста цен на жилье и размывания национальной идентичности. В 2024 году население Швейцарии превысило 9 млн человек и продолжало расти, в том числе за счет трудовых мигрантов.

Ранее в Европе испугались притока беженцев с Ближнего Востока.

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