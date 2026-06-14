Премьер Латвии проговорился о секретном решении по украинским беспилотникам

Латвия планирует выстроить защиту от беспилотных летательных аппаратов, опираясь на боевой опыт Украины. Об этом проговорился премьер-министр страны Андрис Кулбергс, его слова приводит издание Delfi.

Он отметил, что в Латвию в ближайшие дни приедут украинские специалисты, обладающие «большим опытом». Они будут оценивать оборонительные возможности Риги в борьбе с дронами и, по словам Кулбергса, передадут знания, как с этим можно справиться.

Газета отметила, что украинские военные фактически будут обучать прибалтийских коллег бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали сотрудничества премьер раскрывать не стал, сославшись на секретность.

По информации Euractiv, Латвия уже приступила к укреплению восточных рубежей. На границе уже развернули мобильные подразделения быстрого реагирования. Они оснащены беспилотниками-перехватчиками и автоматическими турелями с дистанционным управлением.

Ранее самолеты НАТО сбили дрон в Прибалтике.