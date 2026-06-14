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Армия

Губернатор Курской области сообщил о пострадавших из-за атаки украинских БПЛА

Хинштейн: в Курской области две женщины ранены из-за атаки дронов ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

В курском приграничье в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранены две мирные жительницы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, утром 14 июня дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Рыльск.

«Ранена 58-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение правой голени», — написал Хинштейн.

Еще один беспилотник ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадала 74-летняя женщина. Она получила осколочные ранения лица и правой руки, сообщил Хинштейн. Он добавил, что обе пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

По данным губернатора, за прошедшие сутки, с 09:00 13 июня до 09:00 14 июня, средства противовоздушной обороны сбили 168 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись отселенные районы — зафиксировано 95 таких случаев. Еще 20 раз дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Ранее в Орле при атаке украинского дрона не выжил человек.

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