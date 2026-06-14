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Общество

Полиция раскрыла личность устроившего стрельбу в Киевской области

В Ирпене полиция задержала местного жителя, стрелявшего по прохожим
AS project/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Киевской области сообщила о задержании мужчины, который открыл стрельбу в сторону прохожих в городе Ирпень.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 13 июня. Предварительно установлено, что выстрелы на одной из улиц города произвел 47-летний местный житель.

В полиции заявили, что подозреваемого удалось установить и задержать. В результате происшествия никто не пострадал.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в стрельбе могли участвовать двое мужчин. По информации СМИ, среди прохожих находились женщина и ребенок. Также утверждалось, что злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения, повредили автомобиль, а после происшествия скрылись, выбросив оружие.

Правоохранители внесли сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Обстоятельства инцидента продолжают устанавливать.

В полиции отметили, что в последнее время на Украине фиксируется рост числа подобных происшествий. Так, в начале июня в Черниговской области был задержан дезертир ВСУ, который открыл стрельбу из окон своего дома. В конце мая правоохранители сообщали о случаях стрельбы во дворе жилого дома в Киеве и возле жилого дома в Харькове.

В ежегодном докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине, опубликованном в апреле 2023 года, отмечалось, что бесконтрольное распространение оружия способствует росту преступности и ухудшению криминогенной обстановки в стране.

Ранее в Техасе произошла стрельба, где пострадали 12 человек.

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