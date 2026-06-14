Минздрав: трое пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск остаются в больницах

Трое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске остаются на лечении в больницах, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По информации помощника министра, пострадавшие пока остаются в лечебных учреждениях Луганской народной республики и федеральных медицинских центра Минздрава.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 БПЛА.

В Кремле эту атаку назвали «чудовищной». МИД РФ заявил, что Киев несет полную ответственность за теракт, несмотря на попытки Запада снять с него ответственность.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер попал под удар ВСУ во время визита в Старобельск.