Россиянам посоветовали не врать в резюме

Работодатель вправе уволить сотрудника во время испытательного срока с уведомлением за три дня, если выяснится, что он соврал о своих навыках в резюме. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по трудовому праву, основатель HR агентства «Кадры Онлайн» Сергей Колонтаев.

«Значительная часть выдумок [в резюме] отсеивается рекрутером уже на собеседовании и при первичной проверке навыков. Данные из паспорта и трудовой книжки, особенно электронной, подделать тяжело, квалификацию подтверждают диплом и сертификаты о повышении квалификации, и здесь подмена видна сразу, работодатель может сделать запрос в высшее учебное заведение или в Рособрнадзор. Сложнее с реальными умениями, которые проявляются только в самой работе. Работодатель в порядке 71 статьи ТК РФ в праве расторгнуть отношения с работником, не прошедшим испытательный срок, уведомив его письменно за три дня», — сказал он.

Колонтаев уточнил, что после испытательного срока уволить работника из-за слабых навыков можно только после официальной аттестации.

«Если выяснится, что человек не дотягивает до заявленного уровня и проваливает обязанности уже после испытательного срока, работодатель вправе расстаться с ним по пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса, но лишь после аттестации, проведенной по установленной процедуре. Потраченные на такого сотрудника деньги и время компании уже никто не вернет», — добавил он.

По словам эксперта, в случае подделки документов, например, о высшем образовании может грозить не только увольнение, но и тюремный срок.

«Граница между приукрашиванием и наказуемым обманом проходит по документам. Завышенный в анкете опыт обернется в худшем случае увольнением и испорченной репутацией. Подложный документ переводит историю в совсем иную плоскость. Уволить по пункту 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса можно за подложные документы, представленные при заключении договора, причем основание срабатывает только когда документ входит в обязательный перечень из статьи 65 и факт подделки установлен компетентным органом. Поддельный диплом об образовании Верховный суд относит к документам, предоставляющим права, и его использование подпадает под часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Так привычная уловка превращается в основание для увольнения и повод для уголовного дела», — подчеркнул он.

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