Фуры скопились на границе Казахстана и России

На границе Казахстана с РФ скопились фуры из-за роста объема перевозки овощей

На границе Казахстана и России в пункте пропуска «Косак» на территории Павлодарской области скопилась очередь из грузовых автомобилей в связи с сезонным увеличением объемов транспортировки овощей. Об этом заявила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

«Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами», — отметили в комитете.

В КНБ добавили, что в Павлодарской области есть международные пункты пропуска «Урлютобе» и «Шарбакты», а в Северо-Казахстанской области — «Каракога», «Жана-Жол» и «Кызыл-Жар». Кроме того, существует специальная система электронной очереди, позволяющая уточнить наличие свободных мест на определенную дату.

«Просим учитывать ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования через альтернативные направления», — призвали в комитете.

До этого в Казахстане сообщили пробка из грузовых фур на границе из-за снижения темпов пропуска авто с российской стороны.

Ранее стало известно, что десятки граждан Эстонии и Финляндии захотели попасть в Россию на 12 июня.