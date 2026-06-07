В Казахстане назвали причину многокилометровой пробки из фур на границе с РФ

На казахстанско-российской границе образовалась пробка из грузовых фур из-за того, что сопредельная сторона снизила темп их приема. Об этом сообщили РИА Новости в комитете госдоходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве пояснили, что на казахстанском пункте пропуска «Жайсан» работают четыре полосы движения, тогда как на российском «Сагарчине» с противоположной стороны границы — только две. Из-за этого различия на двух объектах инфраструктуры пропускать транспорт равномерно не получается, и на фоне возросшего потока автомобилей возникли очереди, добавили в комитете.

Такие ситуации обычно возникают в конце выходных, когда одновременно большое количество людей на своем личном транспорте решают пересечь границу, подытожили в ведомстве.

КПП «Жайсан» находится в Мартукском районе Актюбинской области напротив российского «Сагарчина», который расположен по ту сторону границы в Акбулакском районе Оренбургской области. Видеокадры с большим скоплением фур на этом пограничном участке появились сегодня в соцсетях: сообщалось, что грузовики образовали многокилометровую очередь.

Ранее стало известно, что десятки граждан Эстонии и Финляндии захотели попасть в Россию на 12 июня.