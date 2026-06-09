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Общество

Госдума утвердила многомиллионные штрафы для перекупщиков ж/д билетов

Дума ввела штрафы до полумиллиона рублей для посредников за продажу ж/д билетов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов.

Речь идет о продаже электронных билетов на поезда дальнего следования лицами, которые не являются перевозчиками или его представителями.

Согласно документу, для граждан размер штрафа за данное административное правонарушение составит от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту ранее отмечалось, что из-за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы Кабмин РФ, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности, однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, не собираясь ехать, а после перепродают их дороже, создавая тем самым искусственный дефицит.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

До этого стало известно, что в период подготовки россиян к летнему отпуску мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов на поезд и самолет. Злоумышленники рассылают электронные письма, в которых угрожают отменить бронь билетов или предлагают на них скидку.

Ранее в Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира.

 
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