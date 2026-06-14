В Карелии дерево рухнуло и едва не придавило прохожих

В Карелии людей чуть не придавило рухнувшим деревом. Об этом сообщает «КарелInform».

Инцидент произошел 13 июня на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова в Петрозаводске. Дерево рухнуло на тротуар прямо перед прохожими и чуть не придавило их — этот момент попал на видео.

На кадрах видео, как подростки, которые шли прямо под этим деревом, успели отбежать в последний момент. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого дерево обрушилось на автобус с людьми в Подмосковье. В этот момент в салоне было десять пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал, люди самостоятельно покинули транспортное средство.

Ранее в Москве дерево рухнуло на женщину с двумя детьми.