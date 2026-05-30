Школьникам назвали веские причины отказаться от использования готовых ответов на ЕГЭ

Многие выпускники, готовящиеся к сдаче ЕГЭ, стремятся заблаговременно найти ответы на экзаменационные задания, а порой и приобрести их нелегальным путем. Вероника Полякова, адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп», в беседе с «Газетой.Ru» разъяснила, к каким последствиям могут привести такие действия.

Если ученика застанут со шпаргалками, где расписаны ответы к ЕГЭ, или увидят, что они содержатся на технических устройствах (мобильном телефоне, умных часах и т.п.) до входа в класс, недопуск к экзамену гарантирован. Причем неважно, успел школьник воспользоваться ответами или нет. Помимо недопуска, у провинившегося не будет возможности сдать ЕГЭ в следующем учебном году.

Если же покупка ответов вскроется во время написания экзамена или уже после сдачи экзаменационных бланков, результаты экзамена аннулируются, и школьник также пропускает еще один год сдачи ЕГЭ.

«Покупка ответов к ЕГЭ расценивается как нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации», — отмечает эксперт.

Сама продажа выдуманных ответов к ЕГЭ или отказ передать их после оплаты может повлечь серьезные последствия по статье 159 УК РФ (мошенничество). Если ответы к ЕГЭ правильные, а злоумышленники получили к ним доступ путем взлома компьютерной информации и распространили их, это может быть квалифицировано по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В случае, если признаков уголовно наказуемого деяния нет, возможны последствия по ч. 7 ст. 13.15 КоАП РФ (когда на сайте или в социальной сети появляется ссылка на ответы к ЕГЭ, например, по вариантам ЕГЭ Дальнего Востока).

Ранее были названы самые частые ошибки школьников в ЕГЭ по русскому языку и математике.