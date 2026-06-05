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Общество

В Перми няня два года обворовывала воспитанников детсада в тихий час

В Перми няню детсада осудили за кражу золота у воспитанников
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Няня детсада в Перми получила два года ограничения свободы за кражу золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным прокуратуры, осенью 2025 года женщина работала помощником воспитателя в одном из детских садов. Во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой она похищала у них золотые украшения. Ценности няня сдавала в ломбард, а вырученные деньги тратила по своему усмотрению.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной в краже и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также с обвиняемой взыскали в пользу пяти потерпевших 56 тысяч рублей.

До этого воспитатели в Туве кололи детей шприцами в туалете. Мать одного из воспитанников детсада поговорила с сыном, тот рассказал, что воспитательница и ее помощница уводят их в туалет и запугивают шприцами, чтобы они успокоились. У ребенка насчитали девять следов от уколов.

Ранее в Свердловской области мать предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми.

 
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