В Перми няня два года обворовывала воспитанников детсада в тихий час

Няня детсада в Перми получила два года ограничения свободы за кражу золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным прокуратуры, осенью 2025 года женщина работала помощником воспитателя в одном из детских садов. Во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой она похищала у них золотые украшения. Ценности няня сдавала в ломбард, а вырученные деньги тратила по своему усмотрению.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной в краже и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также с обвиняемой взыскали в пользу пяти потерпевших 56 тысяч рублей.

До этого воспитатели в Туве кололи детей шприцами в туалете. Мать одного из воспитанников детсада поговорила с сыном, тот рассказал, что воспитательница и ее помощница уводят их в туалет и запугивают шприцами, чтобы они успокоились. У ребенка насчитали девять следов от уколов.

Ранее в Свердловской области мать предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми.