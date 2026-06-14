«Звездного стилиста» массово обвинили в мошенничестве

Светлану Буре, которая называет себя звездным стилистом, массово обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В России готовится коллективное обращение в прокуратуру против Буре, говорится в публикации Shot. Женщина позиционирует себя как звездный стилист, но в ее портфолио нет ни одной известной личности.

Утверждается, что Буре продавала подделки под видом брендовых вещей. Одна из пострадавших, Юлия из Москвы, купила сумку Saint Laurent за ₽48 тыс. (на ₽200 тыс. дешевле оригинала), но экспертиза показала, что это китайская подделка. Возвращать деньги стилист отказалась. Похожая история произошла с другой клиенткой, которая приобрела сандалии Hermes и тоже получила подделку. Девушки нашли других пострадавших и теперь готовят иск на общую сумму около ₽400 тысяч.

По данным Telegram-канала, сама Буре сейчас отдыхает в Таиланде и выкладывает фото с пляжей. В Азию она уехала после того, как в России разразился скандал вокруг ее салонов по наращиванию волос. Услуги там стоили до ₽200 тыс., но клиентки массово жаловались на качество. Дело дошло до суда, приставы возбудили производство, и Буре решила не дожидаться разбирательств, покинув Россию.

Ранее обманувшая известных блогеров художница признала вину в мошенничестве.