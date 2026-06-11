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Общество

Россиянка попала в рабство в Мексике

Mash: в Мексике туристка из РФ попала в трудовое рабство
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Россию вернулась девушка из Петербурга, которая попала в трудовое рабство в Мексике. Об этом сообщает Mash.

Как рассказали родственники пострадавшей по имени Мария, она отправилась в другую страну, но в какой-то момент лишилась денег, вещей и документов. Она обратилась в свой отель, но владелец обманул ее.

Мужчина предложил иностранке пожить у ее друга и дал адрес. На месте оказалось только полуразрушенное здание, где некоторое время Марию и держали. Девушку заставляли работать без оплаты, не давали нужное количество еды, держали в плену и издевались.

«За время, проведенное в неволе, она сильно похудела, потеряла почти все зубы из-за избиений», – сообщается в публикации.

При этом девушка просила помощи у полиции, но местные правоохранители отказали ей в помощи. После того, как о ситуации стало известно, пострадавшую вызволили, доставили в посольство и оплатили билет домой.

Сейчас Мария в безопасности, но ей предстоит длительное восстановление.

Ранее компания из 10 мужчин вывезла женщину на ферму и насиловала там.

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