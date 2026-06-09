Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Россия за год потеряла почти 280 млрд рублей в результате борьбы с ВИЧ

Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с ВИЧ в РФ в 2025 году составил 279,2 млрд руб
Shutterstock

Ущерб для российской экономики от борьбы с ВИЧ-инфекцией в 2025 году составил почти 280 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

«Суммарно экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2025 году в Российской Федерации было оценено в 279,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Документ уточняет, что прямые медицинские расходы на мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ в 2025 году составили 83,1 млрд рублей. При этом более половины всех затрат (51,7%) ушло на закупку антиретровирусных медикаментов. Значительную часть расходов составили затраты на стационарное и амбулаторное лечение пациентов (26,5%), а также расходы на диагностику заболевания.

Кроме того, согласно информации из документа, косвенные экономические потери, связанные с преждевременной смертностью и инвалидизацией населения из-за ВИЧ, составили 181 млрд рублей. Прямые немедицинские расходы, включая выплаты пособий по инвалидности, были оценены в 15,2 млрд рублей.

Ранее в российском регионе выросла заболеваемость ВИЧ.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!