Россия за год потеряла почти 280 млрд рублей в результате борьбы с ВИЧ

Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с ВИЧ в РФ в 2025 году составил 279,2 млрд руб

Ущерб для российской экономики от борьбы с ВИЧ-инфекцией в 2025 году составил почти 280 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

«Суммарно экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2025 году в Российской Федерации было оценено в 279,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Документ уточняет, что прямые медицинские расходы на мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ в 2025 году составили 83,1 млрд рублей. При этом более половины всех затрат (51,7%) ушло на закупку антиретровирусных медикаментов. Значительную часть расходов составили затраты на стационарное и амбулаторное лечение пациентов (26,5%), а также расходы на диагностику заболевания.

Кроме того, согласно информации из документа, косвенные экономические потери, связанные с преждевременной смертностью и инвалидизацией населения из-за ВИЧ, составили 181 млрд рублей. Прямые немедицинские расходы, включая выплаты пособий по инвалидности, были оценены в 15,2 млрд рублей.

Ранее в российском регионе выросла заболеваемость ВИЧ.