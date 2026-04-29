Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Число людей с диагнозом ВИЧ в России достигло исторического минимума, сократившись за последние 10 лет вдвое. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что за время реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции эпидемический процесс был взят под контроль и изменилась его динамика. С 2016 года показатель заболеваемости уменьшился в два раза. В 2025 году в стране зарегистрировано 43 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, что почти на 11% меньше, чем в предыдущем году.

При этом расширяется охват антиретровирусной терапией. Так, в конце прошлого года этот показатель достиг 91,8%, превысив установленное Государственной стратегией целевое значение в 90%.

14 марта помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, опровергая сообщения СМИ о том, что терапия ВИЧ и туберкулеза не предусмотрена в программе ОМС, заявил о праве пациентов с этими заболеваниями на бесплатное лечение.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над отечественной вакциной от ВИЧ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
