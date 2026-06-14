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Общество

В Госдуме напомнили, когда россиян ожидает ближайший праздничный нерабочий день

Депутат Нилов: ближайший нерабочий праздничный день ждет россиян 4 ноября
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Ближайший нерабочий праздничный день у россиян будет только 4 ноября — до этого времени граждан ждут 20 полных рабочих недель. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, завершившаяся неделя была сокращенной благодаря празднованию Дня России. Поскольку 12 июня в 2026 году выпало на пятницу, четверг стал предпраздничным сокращенным рабочим днем.

Нилов напомнил, что в соответствии с утвержденным производственным календарем до ноября дополнительных праздничных выходных не предусмотрено. Следующим нерабочим днем станет День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году праздник выпадает на среду и разделит рабочую неделю на две части.

Минтруд России уже опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Согласно ему, в следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. При этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году.

Ранее в России захотели объединить майские праздники.

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