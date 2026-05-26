В Астраханской области введен карантин из-за бруцеллеза

Роспотребнадзор: карантин на месяц введен в селе в Астраханской области

В селе и подворье монастыря в Архангельской области, где работники и прихожане заболели бруцеллезом, на месяц ввели карантин. Об этом сообщил РИА Новости представитель Роспотребнадзора региона.

«На 30 дней введены карантинные мероприятия... на подворье и близлежайшее село», — отметил собеседник агентства.

В ведомстве рассказали, что бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан. Причиной болезни стало сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Поясняется, что все заболевшие были госпитализированы.

О вспышке инфекции сообщил до этого Telegram-канал 112. Бруцеллез — инфекционное заболевание, возбудителями которого являются бактерии рода Brucella. Заражение человека может произойти при употреблении непастеризованного молока, плохо прожаренного мяса, а также при непосредственном контакте с инфицированными животными.

