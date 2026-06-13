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Общество

В Алтайском крае двое детей и мужчина погибли при опрокидывании лодки

Двое детей и мужчина погибли при опрокидывании лодки на алтайском озере
РИА Новости

Мужчина и два ребенка погибли при опрокидывании лодки на озере Линево в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, вечером 13 июня на озере Линево, которое находится в селе Дмитро-Титово Кытмановского района, мужчина осуществлял движение на моторной лодке, перевозя шестерых детей.

«На расстоянии около 10-12 метров от берега плавсредство перевернулось. В результате происшествия погибли трое человек: водитель лодки, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет», — рассказали в Следкоме.

Четверым несовершеннолетним удалось спастись.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев трагедии. При этом спасательные службы ведут поиски тел.

До этого в Бурятии мальчик утонул, спрыгнув с лодки на середине озера. Вечером 11 июня 15-летний подросток вместе с родственниками, у которых он гостил в селе Полканово на летних каникулах, отправился к Рыбному озеру.

На берегу взрослые занялись рыбалкой, а дети на резиновой лодке уплыли к середине водоема и начали нырять. Подросток нырнул последним и почти сразу начал тонуть. Другие дети и приплывшие на помощь взрослые не смогли его спасти.

Ранее в Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми утонул в реке.

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