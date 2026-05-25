«Унесло течение»: в Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми утонул в реке

112: машина с людьми утонула в реке Овечка в Карачаево-Черкесии
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Карачаево-Черкесии автомобиль «Жигули» утонул при попытке форсировать реку Овечка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ЧП произошло в районе села Счастливое. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и машину унесло течением. Состояние пострадавших уточняется», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое – пострадали.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

Кроме того, в Подмосковье 18 человек пострадали в массовой аварии.

Ранее появилось видео из Дагестана, где полностью затопило дороги.

 
