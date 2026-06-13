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Вспышку Эболы в Конго назвали «генеральной репетицией» глобальной пандемии

FT: вспышка лихорадки Эбола в Конго может стать репетицией новой пандемии
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Конго может стать предвестником новой масштабной пандемии на планете. Распространение опасного заболевания происходит на фоне резкого сокращения международного финансирования медицинских программ и кризиса доверия общества к научным институтам и коллективным методам борьбы с эпидемиями, предупреждает издание Financial Times.

«Эта вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения», — заявил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики.

Он указывает на опасный парадокс: хотя современные ученые и врачи детально изучили механизмы противодействия вирусу, социальная и государственная поддержка, на которую они опираются, серьезно подорвана. Эксперт констатирует, что после пандемии COVID-19 в мире сформировалось скептическое и даже враждебное отношение к глобальным медицинским инициативам, что лишает человечество надежного щита.

Ситуацию усугубляет и геополитический фактор. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, посетивший конголезскую провинцию Итури, назвал происходящее там «катастрофическим переплетением болезни и конфликта». Инфекция уже начала преодолевать границы: случаи заражения зафиксированы в соседней Уганде, один из инфицированных успел побывать в ОАЭ до постановки диагноза, а заболевшего американского миссионера экстренно эвакуировали на лечение в Германию.

Однако главная угроза кроется в биологических особенностях возбудителя. В Конго распространяется крайне редкий штамм Бундибуджио (Bundibugyo), который за всю историю наблюдений фиксировался лишь дважды. Проблема заключается в том, что против этой мутации бессильны все созданные на сегодняшний день вакцины, лекарственные препараты и тест-системы. Это делает выявление заболевших и сдерживание эпидемии чрезвычайно сложной задачей для мирового сообщества.

Ранее ВОЗ повысила риск распространения Эболы в Конго до очень высокого.

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