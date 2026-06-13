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Общество

В Гидрометцентре предупредили москвичей о грозе с сильным ливнем

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем
Maxim Shemetov/Reuters

Гроза с сильным ливнем и градом снова ожидается в ближайшие часы в Москве и Подмосковье. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

«В Москве ожидается очень сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра в порывах до 17 м/с», — уточнил источник.

По его словам, по столице данный прогноз действует до 03:00 мск воскресенья, 14 июня. По Московской области предупреждение рассчитано до 09:00 воскресенья.

8 июня главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жара покинет Москву и Московскую область после длинных выходных.

По словам эксперта, смена характера погоды может произойти с 14 июня, поскольку 13 июня к вечеру в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. При этом она останется выше климатической нормы, но в столице не будет жары наподобие текущей недели.

Ранее врач раскрыла причину внезапного вечернего голода во время жары.

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