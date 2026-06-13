Глава Татарстана поручил решить вопрос с топливом в республике

Глава Татарстана Рустам Минниханов отдал распоряжение об особо тщательном подходе к обеспечению населения республики топливом. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«На отдельных АЗС введены временные лимиты. Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

Поручение дано в ходе совещания штаба, занимающегося вопросами стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса. Мероприятие проходило в Нижнекамске.

В ходе мероприятия было отмечено, что на некоторых автозаправочных станциях Татарстана наблюдаются очереди. Для предотвращения искусственного ажиотажа и поддержания стабильной обстановки на части АЗС введены ограничения на продажу топлива, проводятся необходимые технические работы.

В течение последней недели в республике зафиксирован рост цен на все виды бензина и дизельного топлива. Стоимость АИ-95 увеличилась на 2,15%, достигнув 67,80 рублей за литр. АИ-92 подорожал на 0,65% до 62,97 рублей, АИ-98 – на 0,57% до 91,67 рублей. Цены на дизельное топливо выросли на 1,14% и составили 75,44 рубля за литр.

Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.