Пойман пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Сотрудники ФСБ и СКР задержали активного участника боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористическим и запрещенного в России. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ингушетии.

В отношении 54-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело о пособничестве террористической деятельности.

По информации следствия, в январе 2025 года фигурант, являясь последователем запрещенного в РФ террористического сообщества, помогал жителям республики, находящимися в розыске.

«Коммерсантъ» уточняет, что задержанный Хасан Альтемиров фактически был пособником террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Именно он по указанию лидеров вирда обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев. Среди них следователи особо отмечают Батыра Кулаева, который вместе с сообщниками вооружил террористов, участвовавших в нападении на концертный зал. Кулаев, используя поддельный документ, который ему предоставил Альтемиров, выехал за границу и до сих пор находится в розыске.

В Следкоме отметили, что фигуранта и ранее задерживали по подозрению в совершении «иных преступлений». Альтемирову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теракт произошел в марте 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. В результате теракта пострадали более 600 человек, 149 спасти не удалось. Материальный ущерб оценивают примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее осужденных пожизненно за теракт в «Крокусе» распределили в разные колонии.