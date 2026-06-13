В Москве мошенники выманили 26 млн рублей у 65-летней пенсионерки

В Москве мошенники похитили у 65-летней женщины 26 млн рублей, полученные ею по наследству. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Сначала жертва получила сообщение с требованием срочно позвонить по указанному номеру из-за опасности кражи личных данных. Женщина перезвонила, ей ответила «специалист федерального казначейства», которая заявила, что пенсионерке нужно создать новый счет и внести туда все имеющиеся деньги.

«Она сказала, что если я не подчинюсь требованию, то приедет опергруппа с детектором лжи и произведет обыск, в ходе которого все будет изьято. Так же специалист утверждала, что это необходимо для того, чтобы мошенники не украли эти деньги», — рассказала москвичка.

С этого момента она начала выполнять все указания звонивших. По видеосвязи женщина показала наличные, которые впоследствии передала курьеру после называния кодового слова, затем купила золотые монеты и слитки, также передала их курьерам.

Ведется следствие. Мещанская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль.

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