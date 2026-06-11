Пенсионер из Краснодара отдал 14 млн рублей, испугавшись уголовного преследования

Мошенники запугали пенсионера уголовным делом и выманили у него 14 млн рублей

В Краснодаре 75-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 14 млн рублей, сообщает полиция региона.

Недавно в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился житель поселка Калинино. По его словам, лжесотрудник правоохранительных органов сообщил о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги».

Собеседник предупредил пенсионера о возможной причастности к финансированию недружественного государства, поскольку злоумышленники получили доступ к личным банковским счетам.

Через некоторое время лжеоперативник посоветовал обналичить все сбережения и передать их в лабораторию ФСБ для проверки. Действуя по советам незнакомца, мужчина отдал курьеру 14 254 000 рублей.

В причастности к преступлению заподозрили девушку, уже находящуюся под стражей за аналогичные деяния в Калмыкии. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.