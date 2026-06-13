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Общество

Эксперты выяснили, с какого момента начался рост телефонного мошенничества в Москве

Эксперт Шилина: рост мошенничества в Москве начался с перехода жизни в онлайн
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Вынужденный переход москвичей в 2020 году на удаленную работу и покупки в онлайн-режим привели к росту телефонного мошенничества в столице. Такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

С начала пандемии коронавируса москвичи нуждались в более эффективном алгоритме того, что делать при общении с мошенниками, поскольку оповещать население о необходимости быть осторожнее уже стало недостаточно. Таким образом появился проект «Перезвони сам» — короткая инструкция о том, что делать при разговоре со злоумышленниками, рассказала Шилина.

Эксперты «Перезвони сам» вместе с сотрудниками МВД проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы. Затем специалисты переложили сложные юридические и финансовые понятия в простые понятия, которые могут понять граждане любого возраста, и создали сайт.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» разработан в декабре 2022-го года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по столице. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества.

Ранее мошенники придумали, как обманывать абитуриентов вузов.

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