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Москвичка осталась с треснутыми зубами и чеком на 2,5 млн руб. после «исправления» прикуса

Mash: в Москве женщина не может жевать и спать после визита к стоматологу
Shutterstock

Лечение зубов закончилось для москвички серьезными повреждениями, из-за которых она не может спать. Об этом сообщает Mash.

40-летняя женщина по имени Ирина обратилась в одну из местных стоматологий из-за болевшего зуба, который планировала удалить. Однако специалист убедил ее в необходимости сделать больше манипуляций, среди которых перестройка зубного ряда. За все операции она заплатила 500 тысяч рублей.

После «лечения», Ирина заметила, что проблем с ротовой полостью стало больше.

«Прикус перестал смыкаться, челюсти «увело», стал щелкать сустав, часто болела голова», – сообщается в публикации.

Помимо этого, во время еды возникали сильные боли, которые вскоре она почувствовала и в здоровых зубах. Из-за проблем со здоровьем она стала часто просыпаться ночью.

Когда она пришла в другую стоматологию, выяснилось, что у нее серьезно нарушен прикус. Прошлый стоматолог неправильно удалил зубы и выписал капы. В результате в зубах появились трещины.

Таким образом, женщине придется заплатить 2,5 миллиона рублей за устранение последствий работы медиков из первой стоматологии. Эту сумму она планирует отсудить у учреждения.

Ранее врач назвал «красные флаги» в стоматологии, после которых нужно срочно менять врача.

 
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