Москвичка осталась с треснутыми зубами и чеком на 2,5 млн руб. после «исправления» прикуса

Лечение зубов закончилось для москвички серьезными повреждениями, из-за которых она не может спать. Об этом сообщает Mash.
40-летняя женщина по имени Ирина обратилась в одну из местных стоматологий из-за болевшего зуба, который планировала удалить. Однако специалист убедил ее в необходимости сделать больше манипуляций, среди которых перестройка зубного ряда. За все операции она заплатила 500 тысяч рублей.
После «лечения», Ирина заметила, что проблем с ротовой полостью стало больше.
«Прикус перестал смыкаться, челюсти «увело», стал щелкать сустав, часто болела голова», – сообщается в публикации.
Помимо этого, во время еды возникали сильные боли, которые вскоре она почувствовала и в здоровых зубах. Из-за проблем со здоровьем она стала часто просыпаться ночью.
Когда она пришла в другую стоматологию, выяснилось, что у нее серьезно нарушен прикус. Прошлый стоматолог неправильно удалил зубы и выписал капы. В результате в зубах появились трещины.
Таким образом, женщине придется заплатить 2,5 миллиона рублей за устранение последствий работы медиков из первой стоматологии. Эту сумму она планирует отсудить у учреждения.
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