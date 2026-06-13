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Общество

В Париже вынесли приговор похитителям редчайших русских книг

Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам
Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Париже приговорил к лишению свободы на сроки от полутора до семи лет шестерых граждан Грузии, которые воровали редкие и ценные издания произведений русских классиков из европейских библиотек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Суд над похитителями начался 9 июня.

Все шестеро подозреваемых признаны виновными в создании преступного сообщества, а некоторые из них — в краже культурных ценностей.

Семилетний приговор был вынесен в отношении 50-летнего Михаила З., который украл несколько книг из Национальной библиотеки Франции. Также суд запретил ему пресекать французскую границу после отбытия наказания. 49-летний Бека Т. приговорен к четырем годам тюрьмы.

Еще два члена преступной группировки были задержаны в Грузии и отсутствовали на заседании французского суда, поскольку грузинские власти отказались выдавать их судебным органам республики. На родине каждый из них был приговорен к пяти годам тюрьмы, тогда как Исправительный суд Парижа утвердил ордер на их арест и приговорил каждого к шести годам лишения свободы.

Какой приговор в отношении оставшихся двух членов банды, агентство не уточняет.

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