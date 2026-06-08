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Воры за четыре минуты обнесли аукционный дом в Италии и спокойно ушли

В Турине воры за четыре минуты украли драгоценностей на миллион евро
Shutterstock/FOTODOM

В Италии воры всего за четыре минуты обнесли Аукционный дом «Sant'Agostino», в Турине. Об этом сообщило издание Leggo.

Воры сумели украсть драгоценностей на миллион евро — среди них ювелирные изделия, часы и другие предметы. После они спокойно ушли незамеченными.

«Как подтвердили записи с камер видеонаблюдения, воры проникли в помещение на улице Корсо Тассони около 4:20 утра, обойдя сложную систему безопасности», — рассказали менеджеры компании.

Правоохранители начали расследование.

«Увидев эти кадры, я была в шоке», — сказала владелица аукционного дома Ванесса Кариоггиа.

Кража была совершена накануне аукциона, запланированного на 9 и 10 июня. На аукционе планируют продавать дизайнерские ювелирные изделия разных эпох с бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами.

Ранее сообщалось, что гости музея «Реальных пацанов» крадут экспонаты.

 
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