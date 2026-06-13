За Северным полярным кругом в России спасли кита по кличке Петр Великий

У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, запутавшегося в сетях. Об этом рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.

Запутавшегося в веревках кита заметили туристы у полуострова Рыбачий в акватории Баренцева моря 5 июня. Позже его видели у острова Кильдин. На теле морского млекопитающего образовались раны и порезы от туго натянутых веревок.

Для спасения кита в Мурманск из Сахалина прибыла команда профессионалов, которые успешно занимаются такими работами. В итоге несмотря на плохую погоду — дождь, ветер и волны — кита удалось спасти быстро. По данным Telegram-канала SHOT, его назвали Петром Великим.

В начале июня немецкое издание Die Zeit сообщило, что выброшенного на берег горбатого кита по кличке Тимми утилизировали практически без отходов. Тело млекопитающего разделали на несколько частей с помощью экскаватора. Некоторые кости кита были переданы в музей для пополнения научной коллекции. Его жир превратят в биодизель, а оставшиеся кости, кожу и сухожилия — в биомассу для цементного завода.

Ранее в Индийском океане обнаружили крупнейшее кладбище китов.