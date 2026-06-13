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Общество

В Москве вырубят американский клен

Урожаева: американский клен признали опасным, его заменят в Москве на другие деревья
butterfly's dream/Shutterstock/FOTODOM

Американский (ясенелистный) клен, включенный в перечень опасных видов инвазивных растений, исчезнет из Москвы в течение 10 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, городские власти определили 32 вида растений-паразитов, которые разделили по степени риска и угрозы экосистеме столицы, и будут бороться в первую очередь с теми, которые представляют наибольший риск, например, с борщевиками и кленами ясенелистными.

«Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 лет», — отметила Урожаева.

Она добавила, что клен заменят на другие растения постепенно, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в городе. В остальном, по словам главы департамента, предполагается «очень сдержанное» регулирование инвазивных видов: за растениями, которые пока не представляют большой угрозы, будут наблюдать специалисты, и, как минимум, запрещать их высадку.

С 1 марта в России ужесточили наказания за борщевик, растущий на дачных участках. Теперь наличие этого растения может обернуться изъятием земель. Сперва за подобное нарушение выписывают штраф, если владелец никак не реагирует и не появляется на участке, землю могут изъять.

Ранее были названы четыре дачных растения, за которые можно получить реальный срок.

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