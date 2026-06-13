Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин в Герате

Власти Афганистана стянули военную технику в город Герат, где в течение нескольких дней продолжаются протесты женщин. Об этом сообщает France 24.

По словам местных жителей, с 11 июня в городе начали концентрировать силы безопасности, военные машины патрулируют районы, проверяют у жителей телефоны. В результате люди отказались продолжать демонстрации.

Протесты в Герате вспыхнули после того, как региональное министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обнародовало новый список правил для женщин, который среди прочего включает запрет на макияж и обязательство носить маски для лица и носки. Нарушительницам грозит задержание и заключение в тюрьму.

После этого в соцсетях появились призывы к протестам, 9 июня в Герате десятки мужчин организовали протесты, их разогнали боевым огнем. По информации источников, пострадали более 20 человек, двое не выжили. При этом полиция отрицала применение оружия.

Между тем миссия ООН по содействию Афганистану зафиксировала арест по меньшей мере 30 женщин, нарушивших новые правила.

В августе 2021 года к власти в Афганистане пришли талибы (движение внесено в список террористических организаций). Они ввели новые запреты для женщин, в частности обязали их обязали носить хиджабы, запретили посещать ряд общественных мест и обучать девочек старше 12 лет.

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