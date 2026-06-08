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МВД предупредило о новом вирусе для Android-смартфонов

МВД: мошенники начали использовать троян Drama RAT для взлома Android-устройств
Global Look Press

Мошенники начали использовать новое вредоносное программное обеспечение Drama RAT, которое позволяет красть данные пользователей, получать доступ к банковским приложениям и даже полностью блокировать Android-устройства. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, троян распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту. Пользователям предлагают бесплатно получить доступ к ChatGPT, «Яндекс.Музыке», VPN-сервисам или модификациям для Minecraft. Кроме того, злоумышленники рассылают файлы под названиями «Декларация», «Счет на оплату» и другими похожими именами.

После установки приложение предлагает выполнить обновление. В этот момент в фоновом режиме загружается основная вредоносная часть программы. Затем пользователю предлагают предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android.

Получив такое разрешение, троян способен считывать содержимое экрана, перехватывать пароли и имитировать действия владельца устройства. После этого программа может запросить установку PIN-кода, что позволяет злоумышленникам заблокировать смартфон для законного владельца.

В МВД отметили, что основой Drama RAT является зашифрованная библиотека, которая разворачивается только в оперативной памяти устройства. Благодаря этому стандартная проверка APK-файлов зачастую не позволяет выявить угрозу.

Для связи с управляющим сервером используется механизм взаимной аутентификации: сервер проверяет уникальный сертификат клиента, встроенный в библиотеку. По данным ведомства, такой подход значительно затрудняет перехват и анализ сетевого трафика стандартными средствами.

Ранее МВД предупреждало о банковских троянах, маскируемых под «бесплатные VPN».

 
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