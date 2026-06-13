Мужчина с игрушечным пистолетом совершил налет на магазин в Иркутской области

В Братске Иркутской области мужчина совершил успешный налет с игрушечным пистолетом на магазин, сообщила полиция города.

Вечером в комиссионный магазин на улице Комсомольской вошел мужчина в черной куртке с капюшоном. Он с порога потребовал у 21-летней консультантки всю выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет. Девушка передала ему 55 тыс. рублей, после чего нападавший скрылся.

Личность преступника оперативно установили и задержали его. Им оказался 30-летний местный житель с прежними судимостями. Задержанный признался в преступлении, заявив, что использовал игрушечный пистолет, а похищенные деньги сразу потратил на личные нужды.

Взбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

До этого грабители связали женщину и ограбили дом в Курской области. Они вымогали 10 млн, но такой суммы у потерпевшей не было. Тогда злоумышленники тщательно осмотрели дом, похитили более 200 тыс. рублей и скрылись. Жертва находилась одна, но после ухода преступников, несмотря на травмы, смогла освободиться и сообщить в полицию. Через несколько дней полицейские задержали троих подозреваемых. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано, а задержанные являются исполнителями заказа.

Ранее россиянин вынес из магазина продукты и шампунь и получил 2,5 года колонии.