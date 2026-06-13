Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина с игрушечным пистолетом совершил налет на магазин в Иркутской области

В Братске поймали грабителя с игрушечным пистолетом
Полиция Братска/VK

В Братске Иркутской области мужчина совершил успешный налет с игрушечным пистолетом на магазин, сообщила полиция города.

Вечером в комиссионный магазин на улице Комсомольской вошел мужчина в черной куртке с капюшоном. Он с порога потребовал у 21-летней консультантки всю выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет. Девушка передала ему 55 тыс. рублей, после чего нападавший скрылся.

Личность преступника оперативно установили и задержали его. Им оказался 30-летний местный житель с прежними судимостями. Задержанный признался в преступлении, заявив, что использовал игрушечный пистолет, а похищенные деньги сразу потратил на личные нужды.

Взбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

До этого грабители связали женщину и ограбили дом в Курской области. Они вымогали 10 млн, но такой суммы у потерпевшей не было. Тогда злоумышленники тщательно осмотрели дом, похитили более 200 тыс. рублей и скрылись. Жертва находилась одна, но после ухода преступников, несмотря на травмы, смогла освободиться и сообщить в полицию. Через несколько дней полицейские задержали троих подозреваемых. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано, а задержанные являются исполнителями заказа.

Ранее россиянин вынес из магазина продукты и шампунь и получил 2,5 года колонии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!