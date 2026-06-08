Неизвестные ворвались в чужой дом под Курском, похитили деньги и связали хозяйку

В Курской области произошло разбойное нападение на женщину, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В мае поздно вечером в жилой дом в Курском районе ворвались неизвестные, применили к хозяйке насилие, опасное для жизни, угрожали расправой и требовали 10 млн рублей.

Такой суммы у потерпевшей не было. Тогда злоумышленники тщательно осмотрели дом, похитили более 200 тыс. рублей, связали женщину и скрылись. Жертва находилась одна, но после ухода преступников, несмотря на травмы, смогла освободиться и сообщить в полицию.

Через несколько дней полицейские задержали троих подозреваемых. Одного — в Курске, второго — на съемной квартире в Московской области. Он уже был судим за аналогичное преступление, кражи, изнасилования, вымогательства и организацию массовых беспорядков.

Еще одного подозреваемого, также ранее судимого, задержали в Орловской области. При нем обнаружили несколько комплектов одежды, предметы маскировки, строительные инструменты, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

По версии следствия, преступление было тщательно спланировано, а задержанные являются исполнителями заказа. Их отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Расследование продолжается.

Ранее грабители связали и бросили пенсионера в подвале дома ради 12 тыс. рублей.