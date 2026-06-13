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Общество

Мужчина перенес десятки процедур, пытаясь излечиться от рака, которого у него не было

Британец узнал о диагнозе и семь лет лечился от рака, которого у него не было
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании мужчина провел семь лет, получая лечение от неизлечимого рака, хотя никогда им не болел, сообщает BBC News.

Ошибочный диагноз был поставлен Саймону Пирсону в 2018 году врачами больницы Джорджа Элиота в Нанитоне.

Медики сообщили Пирсону, что у него редкий рак крови, который в будущем может передаться его сыновьям. За прошедшие годы пациент перенес десятки процедур, но в 2025 году узнал, что диагноз был ошибкой.

«Я не мог по-настоящему вникнуть в это, и у меня возникло много вопросов. Я не мог в это поверить. Половина этого — счастье, а половина — замешательство», — вспоминает он о моменте, когда услышал эту новость.

Администрация больницы принесла извинения семье, подтвердила, что расследовала, что пошло не так, и устранила проблемы, чтобы подобное не повторилось.

Пирсон надеется, что больница понимает, что причинила не только неудобства, но и страдания, и не допустит возникновения аналогичной ситуации. Пользователи соцсетей посоветовали британцу не принимать «дешевых извинени» и обратиться в суд. Будет ли семья Пирсонов подавать иск, не уточняется.

Ранее хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки.

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