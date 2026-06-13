Россиян сажают в тюрьму за лекарства из Японии и Китая

Россиянам может грозить срок за ввоз в страну лекарственных препаратов из зарубежных стран, в том числе из Азии, без согласования врачебной комиссии и профильных ведомств. Об этом напомнила юрист Екатерина Краснова в беседе с «Известиями».

По ее словам, в РФ действует закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которому ввоз лекарств разрешен только при наличии регистрационного удостоверения в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Росздравнадзора или ЕАЭС. Для незарегистрированных препаратов, включая психотропные и наркотические вещества, возможен ввоз только в исключительных случаях, например, если есть медицинские показания, для научных исследований или по разрешению Минздрава и врачебной комиссии.

«Без предварительного согласования <…> любой незадекларированный препарат из списка контролируемых веществ автоматически становится контрабандой», — отметила Краснова.

«Известия» привели в пример историю женщины, которая привезла в Россию из Китая 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не указала это в декларации. Препарат, ранее доступный на российских маркетплейсах, был произведен в Японии, позднее его продажа на территории России прекратилась, говорится в статье. Экспертиза показала, что в пакетиках был лекарственный препарат, в состав которого входит дигидрокодеин. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Уссурийской таможни задержали россиянку. В отношении нее возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу ЕАЭС наркотических средств. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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