Жителя Керчи задержали за съемку бензовоза

Сотрудники ФСБ и МВД задержали жителя Керчи, который снял на видео военный бензовоз и отправил ролик знакомому за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

По его словам, видео с бензовозом утром 12 июня появилось в украинских Telegram-каналах. Оперативники при силовой поддержке ОМОН «Грифон» задержали гражданина России 1974 года рождения. Советник главы республики добавил, что автор записи дискредитировал российских военных. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств и сбору доказательств для привлечения задержанного к ответственности.

Оперштаб Крыма 11 июня сообщил о введении запрета на съемку и распространение фото- и видеоматериалов с бензовозами. Ведомство предупредило, что публикация сведений о перемещениях грузовиков с топливом приравнивается к пособничеству диверсиям и грозит уголовным преследованием. Размещать такие кадры нельзя ни в открытых источниках, ни в личной переписке — даже отправка родственникам, друзьям или в закрытых чатах запрещена.

Крымские власти пояснили, что такие изображения могут быть использованы противником в ущерб интересам России. Чтобы не подвергать себя опасности, в оперштабе советуют вообще отказаться от съемки грузовых машин с цистернами. Уголовная ответственность за публикацию их фото и видео наступает с 14 лет. Оперштаб призвал взрослых разъяснить детям, что нельзя фиксировать на камеру и пересылать «кружочки», фотографии и ролики с бензовозами и военной техникой.

Ранее в Омской области семиклассника арестовали за диверсию.