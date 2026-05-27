В Омской области семиклассника арестовали за диверсию

В Омской области правоохранители задержали подозреваемого в диверсии 14-летнего подростка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По предварительным данным, 20 мая подросток поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Любинская и Драгунская в Любинском районе. Куратор из интернета пообещал ему за это плату. В результате шкаф полностью сгорел, но поджигателя быстро задержали и возбудили уголовное дело. Суд отправил юношу, который только что окончил седьмой класс, под домашний арест.

20 мая в Алтайском крае правоохранители задержали двоих несовершеннолетних, которые по заданию куратора подожгли релейный шкаф на железной дороге. Инцидент произошел на участке железнодорожного пути у станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Двое подростков 16 и 17 лет подошли к релейному шкафу и подожгли его. Довести преступный замысел до конца фигуранты не смогли. Огонь потушили сотрудники станции.

До этого в Подмосковье задержали подростка по делу о теракте на железной дороге, юноша совершил 16 поджогов.

Ранее в Петербурге подросток пытался сжечь локомотив по заданию украинского куратора.