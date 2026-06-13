Кадыров и премьер Чечни вручили друг другу почетные грамоты Минобороны

В День России глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства региона Магомед Даудов поучаствовали в церемонии вручения региональных госнаград. Об этом последний написал в Telegram-канале.

По словам главы республики, награды получили те, кто отличился на СВО.

На видео Даудов сначала вручил Кадырову почетную грамоту Минобороны за содействие в решении задач, которые выполняют ВС РФ.

«Рамзан Ахматович является истинным патриотом и защитником нашего Отечества», — отметил глава правительства.

Согласно посту, затем сам Даудов получил из рук Кадырова такую же почетную грамоту.

Накануне помощник главы Чечни, секретарь Совбеза республики и второй сын Рамзана Кадырова Адам получил звание Героя республики. Соответствущий указ подписал отец молодого человека. Высокое звание присвоено за «выдающиеся заслуги» Кадырова-младшего перед РФ, деятельность по поддержке СВО и «беззаветное служение народу».

Ранее Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина.