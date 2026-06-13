Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Кадыров и премьер Чечни вручили друг другу почетные грамоты Минобороны

Кадыров получил почетную грамоту Минобороны за содействие ВС РФ
Саид Царнаев/РИА Новости

В День России глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства региона Магомед Даудов поучаствовали в церемонии вручения региональных госнаград. Об этом последний написал в Telegram-канале.

По словам главы республики, награды получили те, кто отличился на СВО.

На видео Даудов сначала вручил Кадырову почетную грамоту Минобороны за содействие в решении задач, которые выполняют ВС РФ.

«Рамзан Ахматович является истинным патриотом и защитником нашего Отечества», — отметил глава правительства.

Согласно посту, затем сам Даудов получил из рук Кадырова такую же почетную грамоту.

Накануне помощник главы Чечни, секретарь Совбеза республики и второй сын Рамзана Кадырова Адам получил звание Героя республики. Соответствущий указ подписал отец молодого человека. Высокое звание присвоено за «выдающиеся заслуги» Кадырова-младшего перед РФ, деятельность по поддержке СВО и «беззаветное служение народу».

Ранее Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!