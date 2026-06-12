Кадыров рассказал, почему боится показывать свою кошку на публике

Кадыров пошутил, что не показывает свою кошку, опасаясь санкций против нее

Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо заметил, что теперь опасается показывать свою кошку на публике — вдруг и на нее распространят западные санкции, ведь ограничениям теперь подвергаются даже животные. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава республики.

Отвечая на вопрос журналистов, Кадыров назвал нынешнего врага России силой, которая «не признает ни Всевышнего, ни Бога — безбожные язычники, стремящиеся разрушить мир».

«Враг России — нацизм, неонацисты, которых мы сейчас уничтожаем и будем уничтожать», — подчеркнул глава республики.

До этого необычным случаем, связанным с рестрикциями, стала ситуация с лошадью Кадырова Зазу: немецкие организаторы соревнований отказались выплачивать призовые за ее победу, а средства на содержание животного заморозили. Позже Германия все же сняла запрет на выплату призовых лошади главы Чечни.

Ранее в Госдуме оценили 21-й пакет санкций против России.