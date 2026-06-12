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Общество

Кадыров рассказал, почему боится показывать свою кошку на публике

Кадыров пошутил, что не показывает свою кошку, опасаясь санкций против нее
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо заметил, что теперь опасается показывать свою кошку на публике — вдруг и на нее распространят западные санкции, ведь ограничениям теперь подвергаются даже животные. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава республики.

Отвечая на вопрос журналистов, Кадыров назвал нынешнего врага России силой, которая «не признает ни Всевышнего, ни Бога — безбожные язычники, стремящиеся разрушить мир».

«Враг России — нацизм, неонацисты, которых мы сейчас уничтожаем и будем уничтожать», — подчеркнул глава республики.

До этого необычным случаем, связанным с рестрикциями, стала ситуация с лошадью Кадырова Зазу: немецкие организаторы соревнований отказались выплачивать призовые за ее победу, а средства на содержание животного заморозили. Позже Германия все же сняла запрет на выплату призовых лошади главы Чечни.

Ранее в Госдуме оценили 21-й пакет санкций против России.

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